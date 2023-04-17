Объявленный в федеральный розыск мэр Большого Камня Рустям Абушаев опубликовал видео из зоны СВО

Видео Рустям Абушаев опубликова в своем Telegram-канале. Фото: принтскрин видео.

Объявленный в федеральный розыск мэр Большого Камня Рустям Абушаев в своем Telegram-канале опубликовал видео с зоны СВО. Главу города обвиняют в земельных махинациях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказал Рустям Абушаев, решение приехать на передовую он принял давно, но необходимость ощутил тогда, тогда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных.

– Пока здесь не побываешь, не поймешь, что это такое. Хочется поблагодарить семьи наших ребят, которые ждут и надеются, ваша поддержка греет наших бойцов, это правда здесь очень необходимо. Берегите себя и друг друга, вернемся с победой.

Напомним, что Следственный комитет обвинил мэра Большого Камня в земельных махинациях, в также в ведении бизнеса на госдолжности. Когда оказалось, что Абушаев не находится в Приморье и ушел в отпуск в середине марта, его объявили в федеральный розыск. Позже появилась фотография главы в форме с сослуживцем.

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