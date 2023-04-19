В Приморье депутаты внесли изменения в меры поддержки для семей погибших участников СВО

Поправки касаются семей с двумя и более детьми, которым еще нет 18 лет. Архив «КП». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приморье теперь будут выдавать квартиры семьям с детьми, в которых кормильцы погибли во время выполнения задач СВО, до совершеннолетия. Согласно принятым поправкам, есть ряд особенностей. Их озвучили депутаты Законодательного Собрания и губернатор края Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Согласно закону, предоставление жилья должно было идти при достижении восемнадцатилетнего возраста [детям погибших участников СВО]. Нам поступали многочисленные обращения матерей и семей военнослужащих о том, чтобы сделать эту процедуру сейчас, чтобы они могли пользоваться этим жильем уже сегодня. Может, эта квартира будет сдаваться в найм, может, кто-то привезет бабушку или дедушку, чтобы присматривать за детьми, – объяснил мотивацию поправок глава региона.

Поправки приняли в среду, 19 апреля, на очередном заседании краевого парламента.

Согласно изменениям, жилье смогут получить семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, в которых отец погиб во время проведения специальной военной операции.

Расчет выплаты следующий. На каждого ребенка приходится от 18 до 36 квадратных метров, 1 «квадрат» считают по средней рыночной стоимости, установленной для детей-сирот в муниципальном образовании. Добавим, что купить жилье можно в общедолевую собственность детей.

– После вступления закона в силу, через 10 дней, мы начнем соответствующую процедуру. Семьям по Приморья будут предоставляться сертификаты, обладатель которого может реализовать его в любом месте на территории края. Можно приобрести жилье и большей площади, но с доплатой, – рассказал Олег Николаевич. – Во Владивостоке мы будем предоставлять новые квартиры.

Отметим, в первоначальном виде закон был принят еще в мае 2022 года. Согласно ему, меры социальной поддержки для детей погибших или получивших инвалидность I группы участников СВО, предусматривают денежную выплату на приобретение или строительство жилого помещения в Приморье, которую ребенок получит по достижении 18 лет.

Также поправки в закон устанавливают право на жилищную выплату для детей, рожденных после гибели ветерана боевых действий, если отцовство установлено в соответствии с Семейным кодексом РФ.

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