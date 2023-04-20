Бойцов элитного батальона «Камчатка» подготовят к передовой с учетом опыта проведения СВО

Подготовка продлится 4-5 месяцев. Фото: Александр КОЦ

Военнослужащий с позывным «Егерь» рассказал, как на полуострове будет идти подготовка бойцов именного батальона «Камчатка», которые должны будут отправиться на передовую специальной военной операции. Акцент будет сделан на опыте проведения СВО, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Напомним, информация о создании элитного батальона появилась в конце марта. В середине апреля стало известно его название – «Камчатка». Как рассказал губернатор региона Владимир Солодов, это слово узнаваемо, а также оно символизирует стойкость, целеустремленность, профессионализм и мужество.

Так, «Егерь» отметил, что подготовка добровольцев пройдет на полигоне «Радыгино» и продлится 4-5 месяцев, такое время нужно для боевого слаживания. При тренировке учтут нововведения и опыт, которые удалось получить во время СВО.

– Начинаться слаживание будет с ознакомления с боевой амуницией и тактико-техническими характеристиками оружия, экипировки и ее подгонки. На втором этапе будет проходить тактико-медицинская подготовка: как показала спецоперация, каждый военнослужащий должен уметь оказывать медицинскую помощь, как себе, так и своему товарищу.

Для всей программы подготовки уже создана учебно-материальная база, в том числе есть и хорошие анатомические муляжи.

Обязательно в рамках обучения сделают серьезный упор на тактической и огневой подготовках, камчадалов научат ходить в разведку. Огромное внимание уделят и физической тренировке, и развитию когнитивного мышления, и работе со средствами связи и ориентированию на местности с помощью карт. Ключевым направлением станет и инженерная подготовка, которая включает в себя, в том числе, маскировку бойцов, техники и окопов.

Кроме того, отметил «Егерь», научные центры помогли военнослужащим изобрести новые способы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые оснащены тепловизорами. Это необходимо, так как от таких БПЛА крайне сложно укрыться.

Инструкторами выступят бойцы, вернувшиеся из зоны СВО.

Подробности о подготовке и экипировки бойцов подразделения можно узнать на сайте «Стань воином России» или по номеру телефона кол-центра 8 800 141-00-00.