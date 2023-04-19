В Приморье нашли школьников, записавших на видео издевательство над женщиной

С детьми провели профилактические беседы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье полиция нашла подростков, которые издевались над жительницей Большого Камня и снимали все на видео. Но, как рассказали в пресс-службе УМВД по краю, проверка продолжается. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обидчиками женщины оказались ученики 5-7 классов двух школ: МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 1. Подростки, а также их семьи не состоят на учете в отделе участковых уполномоченных полиции и подразделении по делам несовершеннолетних.

С ребятами провели профилактические беседы, объяснили правила поведения в общественных местах. Сейчас решается вопрос о том, чтобы привлечь родителей к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Максимальное наказание – штраф на сумму 500 рублей.

Собранные материалы полиция направила в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, что в социальных сетях активно распространялось видео, на кадрах которого школьник пнул женщину со спины. Позже появился полный ролик, оказалось, что над жительницей Приморья издевалась толпа подростков. Психолог медцентра ДВФУ Елена Гаранина рассказала корреспонденту «Комсомолки», что могло побудить ребят совершить такой ужасный поступок.

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