В Приморье парня, воткнувшего 25-сантиметровый нож в голову подруге, отправили в СИЗО

Избрание меры пресечения состоялось 20 апреля.

В Уссурийске 19-летнего парня, который воткнул нож в голову своей подруги, отправили на два месяца в СИЗО. Там он будет дожидаться расследования уголовного дела по факту покушения на убийство, пока девушка проходит лечение в Тысячекоечной больнице в столице Приморья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, все случилось воскресной ночью 16 апреля. Между молодой парой (обоим по 19 лет) произошел конфликт. Что стало его причиной, пока неизвестно, однако результат ссоры плачевен – парень в порыве воткнул кухонный нож в голову подруге, в теменную область. Острие ножа на целый сантиметр вошло в мозг девушки.

Вскоре после этого приехала бригада скорой помощи. Кто вызвал медиков, тоже неясно, но подоспевшие врачи увезли пострадавшую аж во Владивосток – в Тысячекоечную больницу. Специалисты смогли спасти жизнь приморчанки, сейчас, как стало известно «Комсомолке», она потихоньку идет на поправку.

Вскоре правоохранители завели уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство. Молодого человека задержали. Следователи продолжают расследование, а прокуратура контролирует этот процесс.

В четверг, 20 апреля, состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения потенциальному убийце. Его отправили в следственный изолятор на два месяца.