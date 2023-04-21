В Красную книгу Приморья внесли 59 новых видов редких животных, а вычеркнули 96

Утку-мандаринку, к слову, не тронули – птица входит в национальную Красную книгу. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Содержание Красной книги Приморского края периодически проверяется, и если есть необходимость, то в него вносят изменения. Так, правительство региона анонсировало, что в список редких животных внесли 59 новых биологических видов, а вывели из него 96. Также у 53 видов поменяли статус редкости, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Алексей Суровый, специалисты различных научных организаций регулярно собирают и систематизируют новые данные о состоянии животных популяций. Может оказаться, что некоторым видам теперь требуется охрана и защита, а численность других увеличилась настолько, что им уже ничего не угрожает. На рекомендациях ученых и основываются предложения об изменениях нормативной базы.

Процесс изменения содержания региональной Красной книги – дело длительное, которое требует множества экспертиз и согласований. Это должно помочь минимизировать риск того, что новшество не будет отражать действительность.

В ведомстве уточнили, что рекомендации помогали готовить Федеральный научный центр биоразнообразия ДВО РАН, АНО «Амурский тигр», Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» и другие профильные научные организации.

К слову, вывести из Красной книги Приморского края можно лишь тех животных, которые были внесены по решению региональных властей. Поэтому, отметил глава профильного ведомства Константин Степанов, из списка не исключают животных, которые есть в национальной Красной книге. Речь идет об амурском тигре, дальневосточном леопарде, амурском горале, утке-мандаринке и ряде других животных.

К 21 апреля, после правок, в приморской Красной книге находится 246 видов животных.