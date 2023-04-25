Глава ГК «Эскадра» Поздняков объявлен в международный розыск по подозрению в мошенничестве

Бизнесмен из Приморья Борис Поздняков попал в список беглецов Интерпола. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава приморской строительной компании «Эскадра девелопмент» Борис Поздняков объявлен в международный розыск. Его обвиняют в махинациях с земельным участком в районе Высокой на сопке Шошина во Владивостоке. 19 апреля суд заочно заключил бизнесмена под стражу, но тот скрылся от следствия, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Считается, что изначально земельный участок был взят под эксплуатацию гаражей, но на самом деле там шла стройка. В итоге городу нанесли ущерб в 39,5 миллиона рублей.

Расследование тянется еще с 2022 года. В ноябре Поздняков был задержан и даже провел в следственном изоляторе два дня. После того, как вышел, он прокомментировал эту ситуацию. А затем… отправился в «отпуск» за границу, хотя сам заявил, что следователи компетентны и обязательно разберутся, что он ни в чем не виноват.

Отметим, что для того, чтобы объявить подозреваемого или преступника в международный розыск, много усилий не требуется. Как рассказывал начальник отдела НЦБ Интерпола МВД РФ Павел Зайкин, для этого достаточно наличие уголовного дела и достоверных сведений о пребывании беглеца вне России.

– Потерпевшему достаточно заявить следователю или оперативнику, что он располагает такими сведениями. Они могут быть от знакомых подозреваемого, даже из соцсетей. Не требуется никакого их документального подтверждения. А уж следователь или оперативник решают – задействовать ли Интерпол.

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