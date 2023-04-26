В Лесозаводске ликвидировали пожар на площади 12 тысяч квадратных метров

Возгорание ликвидировали в 6:10. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Утром 26 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморью сообщили новые подробности о крупном пожаре в Лесозаводске. По информации представителей ведомства, его удалось потушить. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В 6:10 открытое возгорание площадью 12 тысяч квадратных метров ликвидировали, но работы еще продолжаются. Пожарные разбирают конструкции, а также проводят их проливку.

Напомним, что пламя охватило деревоперерабатывающий цех 25 апреля. О возгорании спасателям стало известно в 12:50. Из-за чего произошел пожар, пока что остается загадкой, известно лишь то, что сгорели пиломатериалы.

Работу специалистов осложнял сильный ветер, из-за которого огонь перекинулся на нежилую постройку частного домовладения. Людей, проживающих близко к месту возгорания, пришлось эвакуировать.

По факту пожара прокуратура организовала проверку.

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