В Приморье часть дорог к пунктам пропуска на границе с Китаем могут передать в госсобственность

По словам губернатора, погранпереходы должны соответствовать международным стандартам. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Власти Приморья предложили передать в федеральную собственность часть подъездных дорог к пограничным переходам на границе с Китаем. Об этом заявил глава края губернатор Олег Кожемяко во время совещания Совета Федерации. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Началась реконструкция погранпереходов, поэтому нужно синхронизировать работу по подъездным путям: либо выделить деньги из федерального бюджета на их восстановление, чтобы они соответствовали всем международным стандартам, либо передать их в собственность государства, – рассказал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Напомним, что пункты пропуска на границе с КНР после реконструкции запустят в 2023 году. В марте глава края и вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Юй Цзянь обсудили возобновление безвизового режима для туристов. Представители Китая предложили построить дополнительные железнодорожные линии для улучшения пропускной способности.

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