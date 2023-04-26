Отопительный сезон во Владивостоке планируют завершить 3 мая

Об отключении тепла рассказали в пресс-службе мэрии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей неделе, 3 мая, во Владивостоке планируют завершить отопительный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города со ссылкой на управление по вопросам топливно-энергетического комплекса. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились специалисты, отопительный сезон завершают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней достигает +8°C. По прогнозу синоптиков портала «Примгидромет», лучший день для отключения тепла в этом году – 3 мая.

Все службы приступают к подготовке отопительного сезона 2023-2024 года, согласовывают график проведения гидравлических испытаний, меняют оборудование. При необходимости специалисты отремонтируют системы теплоснабжения и приборы котельных.

Напомним, что в начале мая во Владивостоке ожидается отключение горячего водоснабжения, связано оно с масштабным ремонтом теплосетей. Также в следующем месяце часть жителей города останется без ХВС.

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