Виновато запасное колесо: водитель без прав, устроивший ДТП в Приморье, погиб на месте

Авария произошла ночью в четверг, 27 апреля, на сухой дороге.

Трагическое ДТП произошло на трассе «Уссури», что тянется между Хабаровском и Владивостоком. Виновник аварии сразу же погиб. Полицейские установили все детали случившегося, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло 27 апреля около 22:30 на 375 километре дороги «Уссури». Водитель Toyota Caldina ехал из Хабаровска в дальневосточную столицу, 37-летний мужчина то ли не справился с управлением, то ли не заметил припаркованный на обочине грузовик и влетел в него. Удар был такой силы, что машину смяло почти полностью, а рулевой универсала скончался до приезда скорой помощи.

На место ЧП приехали сотрудники Госавтоинспекции, они выяснили, что 44-летний водитель Hino Ranger припарковался для погрузки другой машины в кузов грузовика. Он включил «аварийки» и отправился в автомобиль, чтобы закрепить груз. В этот момент в него врезалась машина.

– В результате осмотра места происшествия было установлено, что на автомобиле Toyota Caldina на передней оси с левой стороны стояло запасное колесо, докатка, которое при скорости более 80 километров в час могло послужить причиной ДТП. Также было установлено, что водитель был не пристегнут ремнем безопасности, – рассказал Владимир Новоселецкий, начальник ОГИБДД МО МВД России «Лесозаводский», капитан полиции.

Полицейские также отметили, что у владельца универсала не было водительского удостоверения, и в 2022 году его привлекали к ответственности за то, что он ездит без прав.

К слову, не обошлось и без «косяков» со стороны водителя грузовика. Инспекторы ГИБДД составили на него два административных дела. Первое – за управление транспортом без тахографа, несоблюдение норм времени управления ТС и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей (часть 1 статьи 11.23 КоАП РФ). Второе – за то, что не застраховал авто (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ).

– Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством, – добавили в ведомстве.

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