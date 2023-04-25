В Дальнегорске мужчину, из-за которого в ДТП погибли двое подростков, отправили в СИЗО

Приморца заключили под стражу на два месяца. Фото: УГИБДД России по Приморскому краю

В Дальнегорске мужчину, устроившего в Пластуне аварию, в которой погибли двое 14-летних подростков, отправили под стражу на два месяца. Об этом сообщает прокуратура и Следком края, информирует «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, вечером 22 апреля трое несовершеннолетних ребят без спроса отправились кататься по улицам поселка Пластун Тернейского района. За рулем Toyota Corolla II сидел 15-летний подросток, в салоне – парень и девушка на год младше водителя. На Гагарина, 6, в легковушку врезался 33-летний водитель Toyota Land Cruiser, поспешивший скрыться с места аварии.

В итоге 14-летние приморцы скончались в больнице, а мужчина сам сдался полицейским, на него завели уголовное дело за вождение в пьяном виде, отсутствие прав и страховки, это пункты «а, б, в» части 6 статьи 264 УК РФ. Санкция – от 8 до 15 лет колонии.

О ситуации узнал глава СКР Александр Бастрыкин, сейчас он требует от своих приморских подчиненных доклад.

Во вторник, 25 апреля, прокурор Тернейского района Евгений Коняхин поддержал коллег из следственного комитета в том, чтобы мужчину на два месяца отправить в СИЗО. Суд услышал правоохранительные органы.

Прокурор Тернейского района поддержал ходатайство следователя об избрании меры пресечения мужчине. Фото: Прокуратура Приморского края

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