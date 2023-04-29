«Память о них в наших сердцах»: жители Владивостока посмертно получили боевую славу

Церемония награждения прошла в здании администрации города. Фото: Администрация Владивостока

На этой неделе шесть семей из Владивостока получили ордена Мужества, которыми посмертно наградили погибших при выполнении задач СВО бойцов. Как рассказали в пресс-службе мэрии, церемонию провел заместитель главы администрации города Евгений Бавин. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Память о ребятах всегда будет в наших сердцах, все они погибли как настоящие герои. Со своей стороны окажем при необходимости всю возможную помощь их родным и близким, – отметил Евгений Бавин.

Орденом Мужества посмертно наградили Евгения Лизнева, который погиб в прошлом году 29 октября на территории ДНР. Знак отличия за самоотверженность и отвагу передали вдове бойца Ольге.

По указу президента России Владимира Путина посмертно был награжден и Сергей Лигай, погибший 30 октября прошлого года. Награду получили его сын Кирилл и сестра Янина Лушникова.

В феврале этого года глава подписал указ о награждении Романа Пехоты, орден передали вдове Ольге. В этом же месяце посмертно знак отличия получил и Алексей Паутов, награду вручили его родителям Галине и Владимиру.

Еще один орден передали Татьяне Власенко и Анне Снисаревской – маме и сестре погибшего в ноябре Андрея Снисаревского.

Последнюю награду вручили в пятницу, 28 апреля, Татьяне Костантанавичус – маме погибшего инспектора взвода военной полиции Андрея Антипкина.

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