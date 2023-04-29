В Приморье на ремонт дома культуры в Кавалерово выделили 17 миллионов рублей

Учреждение пользуется большой популярностью у местных жителей. Фото: администрация Кавалеровского округа.

В рамках национального проекта в Приморье планируют провести капитальный ремонт дома культуры имени Владимира Арсеньева в поселке Кавалерово. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, учреждение, которому исполнилось 64 года, преобразится к концу августа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в краевом министерстве культуры и архивного дела, здание уже устарело, в зрительном зале не сохраняется тепло, поэтому ему необходима модернизация. Специалисты сохранят все архитектурные особенности и проведут работы по их восстановлению.

Капитальный ремонт стартует в конце апреля. В доме культуры планируют заменить окна и двери, обновить фасад, потолки, лестничные клетки и стены. Завершить работы планируется к концу августа 2023 года.

По словам начальника отдела культуры и молодежи Кавалеровского муниципального округа Надежды Корнеевой, дом культуры пользуется популярностью у местных жителей и гостей, так как здесь регулярно проводят массовые мероприятия: работают два больших хореографических коллектива – заслуженный коллектив Приморья «Вдохновение» и образцовый ансамбль современного спортивного и эстрадного танца «Элегия».

– Концерты, праздничные и патриотические мероприятия, театральные постановки и цирковые выступления – все проходит на сцене дома культуры. После окончания ремонта в зрительном и танцевальном залах станет теплее, мы сможем расширить репертуар и организовывать мероприятия в холодное время года в комфорте, – поделилась руководитель дома культуры Ольга Валентий.

В будущем работники учреждения планируют организовать балы для местных жителей.

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