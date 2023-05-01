Выехал на тротуар: во Владивостоке «Ауди» на полном ходу насмерть сбила девушку и врезалась в щит АЗС

Все, что осталось от дорогой машины. Фото: скриншот из видео.

Страшная авария унесла жизнь девушки во Владивостоке. О случившемся сообщил аварийный комиссар «Автогарант». ДТП случилось прямо в центре города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось вечером 1 мая. Водитель авто марки «Ауди» двигался со стороны Луговой в сторону центра Владивостока. В какой-то момент по неизвестным пока причинам рулевой не справился с управлением транспорта и на полном ходу вылетел на тротуар, где сбил пешехода – девушку. После этого движение машины не остановилось: транспорт проехал через «встречку» и врезался в щит ближайшей АЗС. После удара автомобиль буквально превратился в груду железа.

Сообщается, что в момент аварии в салоне транспорта кроме водителя был еще и пассажир. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали мужчину. Что же касается пешехода, то от полученных травм он скончался.

У водителя иномарки, по предварительной информации, есть признаки алкогольного опьянения. Теперь разбираться в случившемся предстоит сотрудникам полиции. Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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