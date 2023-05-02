Гидравлические испытания оставят ряд районов Владивостока без горячей воды

Специалисты выявят слабые места. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 15 мая во Владивостоке начнутся гидравлические испытания. Также гидравлические мероприятия пройдут на разводящих тепловых сетях, находящихся в ведомстве МУПВ «ВПЭС». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Цель традиционного мероприятия – выявление самых слабых участков на теплосетях, а после – их ремонт. Чтобы проверить трубопроводы, нужно на время отключить подачу горячей воды в зданиях города. Такая процедура проводится каждый год после отопительного сезона – весной и перед началом осенне-зимнего периода, а также после ремонтных работ на сетях теплотрассы.

Так, по данным ведомства, с 15 по 24 мая специалисты ограничат подачу воды во Фрунзенском и части Ленинского района, а также в Первореченском районе. Более точные адреса можно увидеть по ссылке.

Старейший в Приморье

От России до Мексики – где употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Эстетика черного золота

Какую технику используют в приморской угольной промышленности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.