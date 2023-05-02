В Приморье ребенка насмерть придавило бревном

ЧП произошло на промышленной территории. Фото: пресс-служба прокуратуры ПК.

Игры без присмотра на опасном объекте привели к гибели школьника. Дети резвились на территории деревообрабатывающего предприятия, на мальчика 2014 года рождения скатилось одно из бревен. Прокуратура города Спасска-Дальнего организовала проверку, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Трагедия произошла вечером 2 мая на улице Приморская. Двое детей прошли на территорию предприятия, воспользовавшись отсутствием охраны.

– Прокуратура города даст оценку законности осуществления деятельности предприятия, а также полноте мер, принимаемых собственником объекта к пресечению доступа посторонних на его территорию, – отметили в надзорном ведомстве.

Также специалисты проверят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По факту гибели мальчика заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, из-за халатности владельца здания совсем недавно также пострадал ребенок в Лесозаводске. 12-летняя школьница упала со второго этажа недостроенного объекта, получив ушибы и переломы.

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