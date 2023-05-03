Автомобиль сгорел на трассе в Приморье

Тушили огонь одна пожарная машина и четыре брандмейстера. Фото: Иван МАКЕЕВ

Возгорание автомобиля произошло в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сообщение о пожаре поступило в 23 часа вечера 2 мая. Звонивший сообщил, что на трассе А-188, около поворота на село Многоудобное, что в Шкотовском районе, горит легковой автомобиль. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, машина была полностью охвачена пламенем. Огонь уже успел уничтожить четыре квадратных метра площади транспорта. Спасатели уточнили, что погибших и пострадавших нет. Причину пожара еще предстоит выяснить специалистам.

Тушили огонь одна пожарная машина и четыре человека из числа спасателей краевой противопожарной службы. Об этом сообщили в ведомстве.

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