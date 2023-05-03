Главу cети George Group освободили из СИЗО во Владивостоке по ходатайству следователей

Иллюстрация из архива.

Главу сети стоматологических клиник George Dental Group Эдуарда Бабакохяна освободили из СИЗО решением Ленинского суда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Брат Армена Бабакохяна находился под стражей 2 месяца, срок истекал, поэтому следователи ходатайствовали об изменении меры пресечения. Фигурант обвинялся в помощи родственнику: попытался пронести в СИЗО телефон и другие вещи. До 1 июня ему запрещено покидать дом (за исключением нужды в медпомощи), а также пользоваться средствами связи. Как писала «КП», коллектив сети и линия защиты фигуранта уверены в его невиновности.

Армен Георгиевич же проходит по делу об убийстве Евгения Киргинцева, владельца ныне закрытого ночного клуба «Наутилус». Через время к обвинению добавился еще один эпизод – подозрение в организации убийства Олега Сединко. Исполнителем, по предварительным данным следователей, мог быть Александр Ясин.

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