В Приморье разыскивают девушку, пропавшую еще в январе

Приморцев просят обращаться в полицию.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Приморье пропала девушка. Об этом сообщили волонтеры «Примпоиска». Подробности и ориентировка – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Известно, что 27-летняя Галина Цыбулина родом из Дальнереченска. Еще в январе 2023 года девушка перестала выходить на связь с родственниками. О том, где сейчас может находиться пропавшая, не знает никто из ее родных и близких.
Ориентировка.
Фото: ПРОО «ПримПоиск»
Рост Галины 165 сантиметров, телосложение среднее, а волосы темные. Из особых примет – татуировка на запястье левой руки в виде изображения девушки с зонтом. Во что в день пропажи была одета Галя, никто не знает.
Всех, кто может владеть информацией о местонахождении жительницы Приморья, просят обращаться либо по телефонам полиции, либо к волонтерам:
- 8 924 239 02 64,
- 8 914 721 22 32
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