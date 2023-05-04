В Приморье разыскивают девушку, пропавшую еще в январе

Приморцев просят обращаться в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье пропала девушка. Об этом сообщили волонтеры «Примпоиска». Подробности и ориентировка – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что 27-летняя Галина Цыбулина родом из Дальнереченска. Еще в январе 2023 года девушка перестала выходить на связь с родственниками. О том, где сейчас может находиться пропавшая, не знает никто из ее родных и близких.

Ориентировка. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Рост Галины 165 сантиметров, телосложение среднее, а волосы темные. Из особых примет – татуировка на запястье левой руки в виде изображения девушки с зонтом. Во что в день пропажи была одета Галя, никто не знает.

Всех, кто может владеть информацией о местонахождении жительницы Приморья, просят обращаться либо по телефонам полиции, либо к волонтерам:

- 8 924 239 02 64,

- 8 914 721 22 32

Старейший квас Приморья

Выяснилось, в каких регионах употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Мяса много не бывает

«Комсомолка» узнала, как и из чего производят местную колбасу и деликатесы, что лежат на прилавках (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.