ОТключения пройдут с 9 до 20 часов в разных районах города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке 4 мая пройдут массовые отключения холодного водоснабжения. Об этом сообщили в Примводоканале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По данным ведомства, с 9 до 17 часов воду из-за планового ремонта отключат в домах по следующим адресам:

Русская, 96, 98, 98а, в/ч.

С 9 до 20 часов воды из-за аварийных ремонтных работ не будет в домах по улицам:

Енисейская, 7, 7а, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 32 стр. 5; Татарская, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 1-11.

С 10 до 14 по причине аварийного ремонта воду отключат в домах по адресам:

Тигровая, 7, 9, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19б, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 25, 25/3, 26, 27, 29, 30; Набережная, 1, 2, 3, 4, 5, 5в, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19в, 20, 20а; Посьетская, 29, 29а, 29б, 31, 31а, 37г, 43, 53; Светланская, 4, 6, 8, 10; 1-я Морская, 11, 11в, 20, 27; Инженерный пер., 8, 8г, 14а, 16; Красноармейский пер.,18, 20, 20а, 24; Арсеньева, 7в.

Напомним, что с 15 мая во Владивостоке стартует первый этап гидравлических испытаний.

Эстетика черного золота

Какую технику используют в приморской угольной промышленности (подробнее)

Что таится внутри терминала аэропорта

«Комсомолка» посетила самые укромные уголки приморской воздушной гавани (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.