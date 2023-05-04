Два города в Приморье победили во всероссийском конкурсе благоустройства зон отдыха

Впервые конкурс провели только для регионов ДФО. Фото: Правительство Приморского края

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортно среды в ДФО победу одержала зона отдыха в Покровке, а также парк «Графское» в Дальнереченске. Приводить в порядок территории начнут в 2024 году на деньги федерального гранта, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам организаторов, это первый конкурс по созданию комфортной городской среды, который провели именно для регионов ДФО. Из 51 муниципального образования края поступило 58 заявок, победу одержали 32 проекта. Как поделился министр строительства ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в связи с поручением президента России Владимира Путина на благоустройство территорий в населенных пунктах, где проживают 250 тысяч человек, направили пять миллиардов рублей.

Заявки на участие подал 51 муниципалитет. Фото: Правительство Приморского края

Из Приморья поступили заявки от Дальнереченского и Дальнегорского городских округов, Октябрьского и Хасанского муниципального округа, а также Надеждинского района. Зампредседателя правительства края Елена Пархоменко отметила, что у региона хороший опыт участия в этом конкурсе, в последние годы победителями становились Артем, Большой Камень и Спасск-Дальний.

– Теперь еще два муниципалитета получат федеральную поддержку на создание комфортной среды: 50 миллионов – Покровка и 100 миллионов – Дальнеренченск.

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