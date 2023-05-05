Ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы поздравил губернатор Приморья

В 2023 года Василий Левада отметил 100-летний юбилей. Фото: Правительство Приморского края

Олег Кожемяко поздравил ветерана Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы. Губернатор Приморья побывал в гостях у Василия Левады и вручил ему ценные подарки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В военное время Василий Левада был моряком ТОФ – заведовал дымовой аппаратурой на корабле и проводил химразведку. Когда шли бои, доводилось даже спасать упавших за борт. После войны Василий Левада остался на сверхурочную службу.

В 1969 году уволился в запас, а уже через года устроился на службу в Тихоокеанское управление рыбного научного исследовательского флота – трудился шкипером плашкоута, который обеспечивал снабжение судов. В этой должности Василий проработал 30 лет.

Накануне в гостях у ветерана ВОВ побывал глава Приморья Олег Кожемяко. Губернатор поздравил с наступающим праздником Великой Победы и поблагодарил за службу Отечеству и трудовые заслуги перед Родиной. Кстати, в 2023 года Василий Левада отметил 100-летний юбилей. Олег Кожемяко пожелал ему здоровья и бодрости духа. Для участника войны устроили настоящий концерт – с фронтовыми песнями в исполнении лучших голосов Тихоокеанского флота.

– Василий Сергеевич, мы гордимся, что живем с Вами в одно время! От всей души поздравляем вас с грядущей годовщиной Великой Победы! Вы вдохновляете нынешнее поколение своим примером, своим долголетием, трудолюбием, своим подвигом. Желаем самого главного – здоровья! Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом. Спасибо Вам за Ваш подвиг в военные и мирные годы. От всей души поздравляю с наступающим праздником, желаю успехов и благополучия!

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