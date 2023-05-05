В Приморье объездную трассу до Шкотово планируют открыть к лету

За пять лет в Приморье построили и реконструировали около 40 километров дорог. Фото: АО «СПЕЦСУ».
На дороге Владивосток – Находка начались ремонтные работы, которыми занимается подрядчик ООО «Трансстроймеханизация». Участок объездной трассы от поселка Силинского до Шкотово планируют открыть в течение месяца, рассказали в пресс-службе правительства Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Техника компании АО «СПЕЦСУ» работает на участке до развязки за Шкотово. Специалистам остался последний отрезок в месте перехода газопровода через дорогу.
– Поправим насыпь земляного полотна после процесса его стабилизации, сделаем все слои дорожной одежды, укрепительные работы и проведем обустройство данного участка, – поделился руководитель компании Иван Зайченко.
По словам представителей министерства транспорта и дорожного хозяйства, движение для всех видов транспорта хотят запустить в течение месяца.
В пресс-службе правительства добавили, что за пять лет в Приморье построили и реконструировали около 40 километров дорог и мостов. До конца года в эксплуатацию введут сооружения через реки Партизанская, Соколовка, Царевка, Петровка.
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