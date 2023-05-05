Военный СК завел уголовное дело на матроса, насмерть сбившего девушку во Владивостоке

Место аварии. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Пьяному водителю, из-за которой оборвалась жизнь педагога по вокалу, не избежать ответственности. Военный следственный отдел СК РФ по гарнизону Владивосток завел уголовное дело на матроса Владимира Д., уроженца Камчатки. Он подозревается в том, что сбил девушку на тротуаре в центре краевой столицы 1 мая, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в Главном военном следственном управлении СК РФ.

Обвинение 22-летнему фигуранту предъявлено по пунктам «к» и «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил движения, повлекшее смерть, в состоянии алкогольного опьянения). У Владимира Д. нет водительских прав (ранее мы писали, что и авто был куплен за пару дней до ЧП). Наказанием по статье может стать срок до 12 лет лишения свободы.

– Не справившись с управлением автомобиля марки Audi модели Q7, [он] совершил выезд на тротуар и наезд на девушку, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте. В настоящее время по уголовному делу выполняются неотложные следственные иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в Военном следственном отделе СК.

Напомним, трагическая авария произошла вечером 1 мая. Погибла 23-летняя вокалистка Александра Акиншина, шла по тротуару. Во Владивостоке она обучала детей пению, организовывала спектакли. Владимир приехал в столицу ДФО на время отпуска.

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