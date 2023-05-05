Только купил авто, приехал «отдохнуть»: кто был за рулем «Ауди», которая насмерть сбила девушку на тротуаре в центре Владивостока

Все, что осталось от дорогой машины. Фото: скриншот из видео, Автогарант.

Стало известно, кто сидел за рулем «Ауди», которая насмерть сбила девушку на тротуаре в центре Владивостока. Источник в правоохранительных органах рассказал, что 22-летний водитель – уроженец Камчатки, автомобиль он приобрел недавно, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Мужчина приехал в отпуск в столицу Приморья и купил здесь машину. При этом водительского удостоверения у парня нет. Неизвестно, зачем он приобрел авто, заранее понимая, что не сможет на нем кататься.

Сейчас ясно, что долго машина не прослужила – от транспорта осталась лишь груда железа, вряд ли машина подлежит восстановлению после такого удара.

Также известно, что по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом заведено уголовное дело. Приговор будет выносить военный суд. Товарищ, который находился в момент аварии на пассажирском сидении, получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, жуткая авария произошла 1 мая на Светланской во Владивостоке. Неуправляемый авто марки «Ауди» сначала вылетел на тротуар, где сбил девушку, а после врезался в щит АЗС. За рулем сидел 22-летний парень в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Чуть позже стало известно, что погибшая была педагогом из Владивостока.

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