Режим ЧС продлили в селах Усть-Камчатского района, пострадавшем от пеплопада

От пепла никуда не деться. Фото: Telegram-канал Олега Бондаренко

Власти Усть-Камчатского района продлили режим ЧС в трех селах муниципалитета. Там продолжается ликвидация последствий пеплопада после масштабного извержения вулкана Шивелуч, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на Telegram-канал Олега Бондаренко, главы района.

– Одним из главных его решений стало продление режима ЧС в поселках Ключи, Козыревск и селе Майском, – сказал чиновник после подведения промежуточных итогов по очистке района от пепла.

Эти работы, подчеркнул Бондаренко, пока не показали ожидаемый результат. Технологическое состояние проезда к полигону в Козыревске ухудшилось – обильно тает снег. Нужны дополнительные ресурсы: как техника, так и люди. Из районного фонда оплатят восстановление водоснабжения жителей частного сектора. Как мы уже писали, местные устали: снег вывозят ведрами, лопатами, грузовикам.

Напомним, пеплопад начался из-за извержения 11 апреля. Высота пеплового облака превысила 20 километров. По данным Роспотребнадзора, вода и воздух в норме, однако в преддверии открытия пришкольных лагерей администрация хочет еще раз проверить показатели. Будет создана комиссия, чтобы оценить полный ущерб от ЧС.

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