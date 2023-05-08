Во Владивостоке мужчина похитил из ломбарда украшения на сумму в 350 тысяч рублей

Все произошло на Баляева, 60. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Во Владивостоке неизвестный мужчина ограбил ломбард, когда сотрудница отвлеклась. Поступок приморца попал на камеры видеонаблюдения и быстро распространился по социальным сетям. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошло в ломбарде на Баляева, 60. По словам сотрудников, в магазин зашел мужчина и попросил показать четыре украшения – две золотые цепочки и два крестика. Около десяти минут приморец не мог определиться с выбором, но возможно он специально тянул время. Когда персонал отвлекся, он взял товар и сбежал.

Как поделились сотрудники, общая сумма украденных украшений составляет 350 тысяч рублей. Корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что полиция уже знает о грабители, его нашли и задержат в ближайшее время.

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