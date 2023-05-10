Во Владивостоке снова горит полигон ТБО

Мусорный полигон. Фото: КГУП «ПЭО».

Ночью в среду, 10 мая, во Владивостоке загорелся мусорный полигон на Холмистой. Открытый огонь пожарные тушили до утра, сейчас специалисты проводят проливку участка возгорания. В КГУП «ПЭО» прокомментировали ЧП, подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Всю ночь среды специализированная техника ведомства отсыпала грунт и занималась проливкой участка полигона водой. Работа по пересыпанию грунта на территории с тлеющим мусором продолжится еще в течение нескольких дней. Об этом заявили в пресс-службе КГУП «ПЭО». Предварительной причиной пожара назвали доставку раскаленных или горячих отходов – предположительно речь идет о золе.

При этом, как отмечают специалисты, полигон все также работает по графику и принимает все виды отходов.

– Ведомство проведет проверку в отношении данного инцидента. Транспортировщики, осуществляющие обращение с отходами, должны неукоснительно соблюдать требования, предъявляемые к эксплуатации спецтехники, а также исполнять технологический регламент при обращении с отходами в целях недопущения подобных ситуаций, – уточнили в КГУП «ПЭО».

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