Девушка и мужчина погибли в ДТП с мотоциклами в минувшие выходные в Приморье

В УМВД еще раз напомнили, что не стоит халатно относиться к своей безопасности. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

За выходные дни в Шкотовском районе погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первая авария произошла в Шкотовском районе. За рулем мотоцикла Econik без госномеров находился 22-летний парень, пассажиркой была 20-летняя девушка. В какой-то момент мотоциклист потерял управление и вылетел в кювет, где столкнулся с бетонной плитой. Пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы. Водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение. В полиции уточнили, что оба члена экипажа были без мотошлемов и экипировки.

Еще одно ДТП случилось в районе 11 километра трассы Большой Камень – Стрелок. Водитель мотоцикла RegulMoto без государственного регистрационного знака и водительского удостоверения двигался со стороны Подъяпольска в направлении Мысового. Рулевой не учел интенсивность движения и особенности транспорта, и это стало причиной съезда в кювет, где мотоцикл опрокинулся. 37-летний водитель погиб на месте аварии.

В УМВД еще раз напомнили, что не стоит халатно относиться к своей безопасности и игнорировать использование защитного шлема и экипировки. За это тоже предусмотрена ответственность – штраф в размере 1000 рублей.

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