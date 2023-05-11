Первую партию конфискованных у браконьеров машин в Приморье отправили бойцам СВО

Подробности рассказал губернатор Приморья. Фото: принтскрин видео.

Власти Приморья отправили первую партию машин, которые были изъяты у «черных лесорубов». Как рассказал губернатор края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале, технику получили морпехи и добровольцы батальона «Тигр». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что машины браконьеров будут отправлять участникам спецоперации, губернатор говорил ранее. Такое решение глава края принял после посещения арестплощадки.

– Здесь много техники разных модификаций, например, высокопроходимых гусеничных тракторов. По мере подготовки будем разгружать площадку и отправлять все в зону СВО. Самое главное – машины будут служить на пользу защитникам Отечества, им они точно нужнее, чем браконьерам.

По словам Олега Кожемяко, в дальнейшем изъятые автомобили получит 5-я армия и 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.

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