В Приморье начался очередной ремонт трассы между Артемом и Шаморой

На участке организовали реверсивное движение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Капитальный ремонт шаморовской трассы стартовал в Приморском крае, на участке уже организовали реверсивное движение. Любителям пляжного отдыха стоит заранее позаботиться о времени выезда, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Пробки – это не единственная проблема, с которой столкнутся жители края. После участка с реверсивным движением автомобилистов ждет гравийка и «плавающий асфальт» – участок дороги, который не попадает под капитальный ремонт в этом сезоне. К его обновлению приступят после проведения основных работ, только в следующем году.

Ремонт планируют завершить раньше срока. Сдать объект готовятся к концу августа.

Капитальный ремонт шаморовской трассы является частью национального проекта «Безопасные качественные дороги». В перечень также вошли еще 18 объектов общей протяженностью 85,8 километра.

Это не первый случай, когда участок трассы от Артема до Шаморы становится объектом внимания дорожников. Более 10 километров разбитого полотна на подъезде к бухте Лазурной в 2021 году отремонтировали к визиту Владимира Путина в ВДЦ «Океан». В 2022 году был запланирован аварийно-восстановительный ремонт данного участка.

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