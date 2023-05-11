ЗАГС на Русской во Владивостоке останавливает прием заявлений

С 15 мая все ЗАГСы Владивостока объединят в управление записи актов гражданского состояния. Фото: Тимур ХАНОВ.

ЗАГС Советского района останавливает прием заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Принимать заявления отдел ЗАГС по Советскому району перестанет уже с 15 мая. Но в ведомстве заверили: все запланированные регистрации браков пройдут по графику – с июня по сентябрь. Далее отдел по улице Русская, 78, будет закрыт.

– ЗАГС на улице Русской было принято в целях оптимизации управленческих процессов, а также в целях обеспечения комфортного приема граждан.

Напомним, что с 15 мая все ЗАГСы Владивостока объединят в управление записи актов гражданского состояния. Принимать заявление и другие документы от приморцев теперь будут в четырех отделах:

отдел ЗАГС № 1 - ул. Гульбиновича, 3;

отдел ЗАГС № 2 - ул. Печорская, 8;

отдел ЗАГС № 3 - ул. Шкипера Гека, 15;

отдел ЗАГС № 4 (регистрация смерти) – ул. Днепровская, 18.

Старейший в Приморье

От России до Мексики – где употребляют продукцию из нашего края (подробнее)

Эстетика черного золота

Какую технику используют в приморской угольной промышленности (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.