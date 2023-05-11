Тысячи жителей Владивостока останутся без горячей воды 15 мая

Испытания пройдут в несколько этапов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 15 мая во Владивостоке стартует первый весенне-летний этап гидравлических испытаний магистральных сетей, рассказали в пресс-службе АО «ДГК». Мероприятия также запланировали на квартальных теплосетях, которые находятся в ведомстве МУПВ «ВПЭС». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток»,
Как поделились представители компании, испытания пройдут в несколько этапов в разных частях приморской столице, из-за чего многие жители города на время останутся без горячей воды. Цель мероприятия – найти слабые участки на теплосетях и при необходимости провести ремонт.
С 15 по 24 мая без горячего водоснабжения останутся житель Фрунзенского, Первореченского, а также части Ленинского районов:
Фото: АО «ДГК».
Фото: АО «ДГК».
Фото: АО «ДГК».
Фото: АО «ДГК».
В этот же период энергетики проверят на прочность Голдобинскую теплотрассу, поэтому без ГВС останутся жители Первомайского района:
Фото: АО «ДГК».
Фото: АО «ДГК».
Фото: АО «ДГК».
Фото: АО «ДГК».
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