Не заметил: мощная массовая авария произошла в пригороде Владивостока

Больше всего пострадал автомобиль виновника аварии. Фото: dps_vl

Серьезное ДТП сковало трассу минувшим вечером четверга, 11 мая, в пригороде Владивостока. Фотографии с места происшествия уже облетели социальные сети. По предварительной информации, причиной аварии стала невнимательность одного из водителей и несоблюдение им скоростного режима и дистанции. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось на трассе в районе Фетисов арены. Поток автомобилей двигался в сторону Артема. В какой-то момент на дороге образовался затор. Водитель авто марки Opel, по всей видимости, отвлекся от трассы и не заметил пробку. На полном ходу автомобиль влетел в Jimny, его от удара отбросило на внедорожник марки Toyota Land Cruiser Prado.

Двое других участников происшествия. Фото: dps_vl

Судя по повреждения «Опеля», скорость у машины была немаленькая. Остальные участники ДТП, речь об авто, пострадали не так сильно. О состоянии самих автомобилистов не упоминается.

Теперь разбираться в произошедшем предстоит сотрудникам полиции.

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