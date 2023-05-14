В Приморье мотоциклист вылетел с пассажиркой в кювет, девушка умерла на месте

Кадры с места ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Артеме устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. На данный момент известно, что в районе 73 дома на улице бухта Муравьиная 38-летний мотоциклист не справился с управлением. С ним была пассажирка. Они наехали на бордюрное ограждение и со всей скорости улетели в кювет вместе с транспортом. Девушка погибла на месте, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Водитель получил травмы различной степени тяжести, медикам удалось спасти его, на данный момент он находится под наблюдением врачей. Личность погибшей на данный момент не установлена.

– В текущем году мотоциклист 11 раз привлекался к ответственности за превышение установленной скорости движения, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, как в приморском селе Загородное произошло столкновение мотоцикла «Ирбус» и техники, которую в пресс-релизе УМВД России по Приморскому краю обтекаемо назвали «самоходным транспортным средством». Судя по фото, представленном пресс-службой, участником ДТП стал МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный). В результате столкновения мотоциклист погиб.

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