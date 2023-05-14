На Камчатке 12 мая прошел патриотический автопробег на ретротехнике военных лет

Мероприятие провели воспитанники клуба «Патриот». Фото: Правительство Камчатского края

На Камчатке в городе Елизово состоялся автопробег на ретротехнике. Жители края проехали на восстановленных машинах военных лет. Флешмоб приурочили к Всероссийской акции в поддержку специальной военной операции, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Мероприятие провели воспитанники клуба «Патриот» под руководством Александра Беликова. Мероприятие показали в прямом эфире телемарафона «Za победу». Этот масштабный телепроект стартовал на Камчатке в самый главный праздник для России – 9 мая – День Победы.

Напомним, в конце апреля подошел к концу автопробег Владивосток – Донецк. Приморцы передали бойцам СВО четыре автомобиля, подарки и гуманитарную помощь. Также среди подарков была освященная икона святого благоверного князя Александра Невского. Он считается покровителем военнослужащих морской пехоты.

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