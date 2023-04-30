Автопробег Владивосток – Донецк подошел к концу

Приморцы поддержали бойцов СВО. Фото: ussur_mikh_kray

В Волновахе (город на юго-западе Донецкой области Украины) финишировал автопробег из Владивостока ветеранов морской пехоты Тихоокеанского флота. Приморцы передали бойцам СВО четыре автомобиля, подарки и гуманитарную помощь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Также среди подарков была освященная икона святого благоверного князя Александра Невского. Он считается покровителем военнослужащих морской пехоты.

Автопробег стартовал из столицы Приморья 9 апреля, ветераны морской пехоты преодолели 21 регион страны. Участники патриотической акции останавливались в крупных населенных пунктах, там они проводили встречи с местными жителями, а также уроки патриотизма для школьников и посещали места боевой славы.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, про нестандартный проект военно-патриотического направления для детей любого социального статуса. «Десантная семья» учит ребят любить Родину, рассказывает о героях Росcии и их подвигах, погружает в товарищескую атмосферу.

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