В Приморье на соревнованиях по драг-рейсингу водитель вылетел с трассы, авто несколько раз перевернулось

Последствия аварии. Фото: dpskontrol_125rus

В Приморье 13 мая прошел первый этап соревнований по друг-рейсингу. Любители скоростной езды собрались в селе Золотая Долина, прямо во время гонок случилась зрелищная авария. Водитель не справился с управлением и вылетел с трассы, Toyota Mark II несколько раз перевернулась, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Скорее зовите механиков!» – произнес на удивление спокойный голос ведущего. Водитель отделался испугом и царапинами. Его спас мощный каркас безопасности, а вот машине все-таки предстоит длительный и явно дорогостоящий ремонт. В комментариях приморцы отмечают, главное - жизнь гонщика, а боевого «коня» можно и восстановить, или же купить нового.

Напомним, во Владивостоке в субботу, 13 мая, состоялось торжественное открытие сезона JDM Oldschool Cars. На мероприятии собралось много людей, которые могут назвать себя любителями японской автоклассики.

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