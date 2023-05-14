Самым маленьким участникам едва исполнилось два года: приморские малыши устроили гонки на велосипедах

Юные гонщики. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В столице Приморья 14 мая стадион «Авангард» принял первых спортсменов. Ими оказались юные велогонщики, самым маленьким едва исполнилось два года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дождливое воскресенье не повод отказаться от борьбы за кубок по велогонкам и беговелогонкам на двухколесном велосипеде без педалей. В соревнованиях приняли участие 90 детей из разных регионов дальнего Востока, от Хабаровска до Сахалина.

Малыши от двух лет поборолись за первенство в категории «беговел» на дистанции 250 метров. Самым взрослым участникам состязания – 7 лет. Они мчались на двухколесных велосипедах на дистанции 700 метров.

В этих соревнованиях победителями среди самых маленьких гонщиков стали дети из Владивостока. Однако, по словам организаторов, на каждом мероприятии все ребята, которые приняли участие, вне зависимости от результатов, получают памятную золотую медаль.

Напомним, исторический спидвейный стадион «Авангард» во Владивостоке, возведенный между Экипажной и Капитана Шефнера в послевоенные годы прошлого столетия, получил заслуженный ремонт еще в 2019 году. Первый этап реконструкции завершили только в январе 2023 года. Поставить точку в многолетнем ремонте планируют осенью 2023 года.

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