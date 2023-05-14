Во Владивостоке 14 мая машина вылетела на тротуар при попытке обгона

Toyota Aqua врезалась в Toyota Prius и слетала с дороги. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке 14 мая на тротуар вылетела машина, водитель попытался устроить обгон в районе улицы Луговая. В результате такого опасного маневра, Toyota Aqua врезалась в Toyota Prius и слетала с дороги, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По счастливой случайности, в эти дождливые выходные на улицах города почти нет пешеходов. В момент ДТП никого из людей на тротуаре не было. Однако, очевидцы сообщают, что пассажирка сошедшего с дороги авто попросила вызвать ей скорую помощь.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как водитель седана в столице Приморья выехала на тротуар, предварительно сломав металлическое ограждение. По словам очевидцев, девушка перепутала педали газа и тормоза. Что послужило причиной столь неудачного маневра – невнимательность или неопытность – остается загадкой. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

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