Во Владивостоке девушка-водитель перепутала педали и вылетела на тротуар

Автомобиль чудом никого не зацепил (тематическое фото). Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водитель седана в столице Приморья выехала на тротуар, предварительно сломав металлическое ограждение. По словам очевидцев, горе-водитель перепутала педали газа и тормоза. Что послужило причиной столь неудачного маневра – невнимательность или неопытность – остается загадкой. По счастливой случайности обошлось без пострадавших.

ЧП произошло в районе Второй речки, на Кирова,23. Судя по сломанным перилам, скорость авто успело набрать приличную. Стоит отметить, что данный участок довольно многолюдный, чудом седан не задел пешеходов.

Местные жители комментируют произошедшее:

– Бедное ограждение. Уже вторая машина за последнее время.

– Какое счастье, что никого не задавила.

– На пересдачу пора девушке.

Судя по всему, теперь незадачливой автолюбительнице придется возместить ущерб за порчу городского имущества.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», на прошлой неделе после серьезного ДТП на тротуаре оказался другой седан – ВMW. Во время столкновения автомобиль изрядно покорежило.

Что таится внутри терминала аэропорта

«Комсомолка» посетила самые укромные уголки приморской воздушной гавани (подробнее)

Народный напиток

«КП» выяснила, из чего делают приморский продукт, который продают даже в Мексике (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.