Вулканический пеплопад зафиксировали в Усть-Камчатском районе 15 мая

О выпадении пепла рассказал глава муниципалитета. Фото: научный сотрудник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук.

В понедельник, 15 апреля, в Усть-Камчатске зафиксировали незначительное выпадение пепла. Об этом рассказал глава Усть-Камчатского муниципального района в своем Telegram-канале Олег Бондаренко. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как поделился глава, по данным камчатских ученых, не зафиксированы извержения ближайших к городу вулканов. Поэтому можно предположить, что пепел принесло ветром из других районов, где он выпал после извержения Шивелуча.

Олег Бондаренко просит жителей города соблюдать спокойствие и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также он отметил, что все социальные объекты работают без каких-либо проблем в штатном режиме.

Напомним, что извержение вулкана Шивелуч произошло в ночь на 11 апреля. После извержения ближайшие к исполину города стали напоминать декорации из фильмов об апокалипсисе. Полную хронологию событий можно прочитать в нашем материале.

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