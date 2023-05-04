Предсказать землетрясения пока невозможно. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Прошел месяц с тех пор, как на Камчатке прогремело мощное землетрясение. Его урон оценили в 7-8 баллов. Это не все: подземные толчки до сих пор дают о себе знать. В конце апреля в районе вулкана Шивелуч (который, напомним, не так давно засыпал целый район тысячами кубометров пепла) произошло 15 сейсмособытий.

Жители Камчатки шутят... Но боятся. Когда очередное землетрясение? А не произойдет ли толчок от очередной «шалости» вулкана? Корреспондент «Комсомольской правды – Дальний Восток» связался с сейсмологом, научным сотрудником Тихоокеанского государственного университета Константином Рябинкиным и директором Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилом Чебровым.

Нормальны ли столь частые землетрясения на Камчатке

По словам Константина Рябинкина, полуостров «потряхивает» постоянно, а сильно – раз в два года. Однако эпицентр семибалльного апрельского землетрясения оказался близок к столице края. Это нормальное явление для региона, потому что Камчатка находится на стыке литосферных плит. В прошлый раз толчки такой же силы зафиксировали примерно в 70-х годах.

Аналогичного мнения придерживается и Данила Чебров.

– С сейсмичностью в регионе все нормально. Да, произошло несколько интересных событий, но в целом они довольно типичны. Землетрясение 3 апреля вызвало весьма ощутимые сотрясения, которых жители Петропавловска-Камчатского не испытывали с 1997 года. Но само оно было умеренным, в среднем, периодичность подобных событий – один раз в год-два. Просто очаг этого толчка так удачно расположился недалеко от города.

Специалисты продолжают очищать улицы и здания населенных пунктов от пепла. Фото: telegram-канал @bondarenko_ukmr.

В апреле, дополнил эксперт, насчитали 669 землетрясений – немного больше среднемесячного значения! Но есть логичное объяснение: после сильных толчков, произошедших 3 апреля, случилось несколько афтершоков (от англ. after – «после»).

– Из последних эпизодов можно вспомнить 2013 год, когда наблюдался сильнейший рой толчков в Авачинском заливе, а потом произошло выдающееся землетрясение под Охотским морем, которое ощущалось почти по всему земному шару. Сотрясения в 7-8 баллов в городе наблюдаются не часто, в последний раз они были в 1971 году и в 1952-м.

Как связаны землетрясения с извержением вулкана Шивелуч

С одной аномалией разобрались, но остались вулканы, еженедельно напоминающие о себе. Сразу поясним: несмотря на то, что землетрясение и могло стать триггером к созданию огромного облака пепла, недавнее извержение Шивелуча – закономерность. Исполин «копил заряд» больше года; и количество слабых вулканических событий (например, микровзрывов в жерле) настолько велико, что все они до сих пор не обработаны (сейсмическая обработка – когда определяют эпицентр землетрясения, то есть где оно произошло, гипоцентр – глубину, магнитуду – величину энергии). Специалисты успевают разобраться только с самыми сильными. По словам Данилы Чеброва, даже на момент написания материала вулкан остается активным.

И все-таки мнения специалистов разошлись в том, есть ли взаимосвязь между землетрясениями и активацией вулканов. По мнению Константина, движение литосферных плит может привести к извержению исполинов или выбросу пепла. Данила Чебров высказал другую позицию.

Последствия пеплопада. Фото: telegram-канал @bondarenko_ukmr.

– Прямой и понятной связи между тектоническими землетрясениями и извержениями не обнаружено. Но некоторые вулканические процессы сопровождаются довольно отчетливой сейсмичностью, локализованной в исполине, и здесь, конечно, связь прямая.

Он добавил: пока гипотезы о землетрясениях-триггерах – всего лишь догадки. Скорее всего, это может случиться лишь при весьма экзотическом стечении обстоятельств.

– Извержение было сильным, выпало много пепла. Но даже за исторический период мы наблюдали и более сильные явления. Так что для Шивелуча – ничего особенного. Произошла серия довольно мощных поверхностных событий, образовалась новая фумарола (трещина или отверстие, располагающееся в кратерах, на склонах и у подножия вулканов и являющееся источником горячих газов. – Прим. ред.), возможно, следующее извержение произойдет из этого места. По этому поводу мы даже выпускали предупреждение. Однако такие явления наблюдались на других вулканах ранее, на том же Шивелуче в 1964 году, – заключил Данила Викторович.

Повторится ли мощное извержение на Камчатке

Так или иначе, оба собеседника редакции уверены, что новый сюрприз от Шивелуча не за горами. Но здесь важно отметить: его нельзя предсказать. Никак. По словам научного сотрудника ТОГУ, сейчас невозможно прогнозировать землетрясения и активации вулканов, так как пока что не хватает оборудования, статистики наблюдений и математических моделей.

– Не стоит переживать, новое извержение вряд ли принесет катастрофические последствия, но может доставить определенные неудобства для населения. Кроме того, сценарий этого явления пока не ясен. Например, в какую сторону пойдут пирокластические потоки? Но все же, повторюсь, вероятность нанесения ущерба ближайшим населенным пунктам не выше, чем при привычных извержениях.

Но стоит отметить, что к землетрясениям Камчатка точно готова, ведь здания полуострова строят с учетом сейсмических особенностей.

Усть-Камчатский район продолжают расчищать после пеплопада

Жителям пострадавшего от буйства Шивелуча района, тем временем, пока не до прогнозов. Продолжается работа по очистке населенных пунктов: пепел выгребают лопатами, пепел превратил талый снег в серое месиво... Не самая приятная весна.

Об обстановке в Усть-Камчатском районе рассказал его глава Олег Бондаренко. По его словам, сейчас нет угрозы схода селевых потоков от вулкана Шивелуч, но режим ЧС в районе сохраняется, а специалисты продолжают устранять последствия пеплопада.

По мнению специалистов, землетрясения - нормальное для региона явление. Фото: telegram-канал @bondarenko_ukmr.

В ключах очищают территорию детского сада «Елочка», вывозят пепел с детских площадок и моют подъезды жилых домов. В Козыревске пожарные промыли здания школ и продолжают монтировать деревянные мостики.

– Спасибо всем, кто неравнодушен и оказывает посильную помощь! Благодарю жителей за терпение, совместными усилиями, мы приведём в порядок наши поселки, – отметил Олег Бондаренко.

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