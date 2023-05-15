Ищем сквозь глазурь из пепла: как жители Камчатки после извержения вулкана ходят за черемшой

Фото: принтскрин видео

Как теперь собирать черемшу, когда весь лес покрыт пеплом? Этим вопросом задались жители Усть-Камчатского района Камчатки, пострадавшего от извержения вулкана Шивелуч. Даже уборка городских территорий не закончена, чего уж говорить о лесном массиве. Однако пепельная «глазурь» не мешает любителям дикоросов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сеть штурмует видео с жительницей Ключей, которая обучает местных добывать черемшу – мол, это и полезно, и специя нужная. Нужно надеть самую грязную одежду, взять длинный нож, поддеть растение ножом и вытащить из пепла.

– Показываем гибкости тела, под углом 45 градусов достаем черемшу. И закуска, и приправка, – говорит женщина на видео.

Насколько такая черемша полезна? Этот вопрос стоит оставить ботаникам. Напомним, пеплопад в Усть-Камчатском районе повторился в ночь на 15 мая, однако облако (в сравнении с апрельской аномалией) было отнюдь не таким большим.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.