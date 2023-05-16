На голосовании в четырех округах Приморья из 65 новых депутатов выбрали 53 единоросса

Выборы прошли без фиксации нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В четырех новообразованных муниципальных округах Приморского края прошли выборы депутатов в местные думы. Речь идет о Партизанском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском МО. Голосование проходило в течение трех дней – с 12 по 14 мая. Люди выбрали 65 народных избранников в представительные органы самоуправления, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Выборы потребовались в связи с тем, что еще недавно упомянутые мунокруга значились как районы. Из упомянутых субъектов Яковлевский стал первым – его преобразовали в ноябре 2022 года. 24 января 2023-го депутаты Законодательного собрания Приморья решили судьбу еще трех районов.

Как рассказали в избирательной комиссии Приморского края, в выборах участвовали как представители всех политических партий, так и самовыдвиженцы. Голосование прошло спокойно и на законных основаниях, нарушений, которые могли бы повлиять на итоги мероприятия, не было зафиксировано.

Если кратко озвучить итоги, то больше всего депутатов от партии «Единая Россия». В ПМО – 13 представителей ЕР, в ЧМО – 14 единороссов, в ШМО – 11 человек, в ЯМО – 15-ть. Остальные – 11 самовыдвиженцев и 1 представитель партии КПРФ. Ознакомиться с более подробными результатами можно на сайте Избиркома по ссылкам: Партизанский, Черниговский, Шкотовский и Яковлевский.

– Хочу поблагодарить избирательную комиссию Приморского края за отличную организацию прошедших выборов, – сказал вице-губернатор региона по внутренней политике Антон Волошко. – Считаю, что проведение выборов на высоком организационном уровне и результат голосования – это большой кредит доверия от жителей и, безусловно, важный показатель в преддверии большого электорального цикла.

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