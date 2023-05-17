Житель Иркутской области едва не вывез с Чукотки 4,5 килограмма золота на 24 миллиона рублей

Мужчина два сезона работал старателем в артели. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В аэропорту Анадырь Чукотского автономного округа поймали контрабандиста – житель Иркутской области в ручке чемодана пытался провезти 4,5 килограмма шлихового золота, то есть золотого песка. Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции и регионального УФСБ, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток».

Иркутянин два сезона работал старателем, то есть добытчиком золота кустарным способом, в одной из артелей на Чукотке. Часть добычи – золотой песок – предприимчивый мужчина прятал в тайниках в лесу. Когда его работы подошли к концу, он перенес все в заброшенный дом.

Спустя два с половиной года россиянин отправился на Чукотку как турист, чтобы забрать свой «улов». Более 4,5 килограмма золота он спрятал в выдвижной ручке чемодана.

В один момент мужчина решил, что пора возвращаться домой, и отправился в аэропорт в Анадыре. При досмотре сотрудники воздушной гавани заметили подозрительные предметы, поэтому вызвали правоохранителей. Те уже и обнаружили контрабанду.

Эксперты прикинули, что стоимость всего золотого песка, который собирался вывезти иркутянин, превышает 24 миллиона рублей.

Следователь транспортной полиции Чукотки завел уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ – перевозка драгоценных металлов в крупном размере. Максимальная санкция – лишение свободы до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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