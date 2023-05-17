Жители Приморья возмущаются из-за невыносимого запаха со стороны полигона ТБО

Из-за запаха люди не могут открыть окна. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратились приморцы, проживающие в районе поселка Щитовая. Как рассказали читатели, после последнего пожара на полигоне ТБО на Холмистой, который произошел 11 мая, по ночам люди ощущают удушающий запах и не могут открыть окна. Ситуацию корреспонденту редакции прокомментировали в пресс-службе Приморского экологического оператора. Подробности – в материале.

– Несмотря на все усилия жителей, полигон ТБО на Холмистой продолжает чадить, преимущественно ночью. Зона распространения задымления продуктами горения очень обширна – пригород, Океанская, Тихая, 64 и 71 микрорайоны. Мы снова и снова фиксируем вызовы пожарных и собираем материал для обращения в прокуратуру, – поделились читатели.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ПЭО, полигон работает в штатном режиме, принимает все виды отходов, а спецтехника продолжает отсыпать территории грунтом.

– Присутствует также несколько точечных задымлений площадью не более одного квадратного метра, требующих более плотного грунтования. Региональный оператор ужесточил требования противопожарных мероприятий на мусорных полигонах в Приморье, организовано круглосуточное дежурство.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воздуха около бухты Щитовой и в поселке Рыбачий и не обнаружили никакой опасности в атмосфере.

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