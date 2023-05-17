За убийство врача в Артеме и кражу телефонов иностранец пойдет под суд

Уголовное дело будет рассматривать Артемовский городской суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье уголовное дело в отношении 35-летнего иностранца, убившего врача в Артеме, рассмотрит суд. Мужчине утвердили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего), части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Страшная история с убийством врача произошла в феврале этого года. Неизвестный ворвался в квартиру жителя Артема, после чего между ними по неизвестной причине завязался конфликт. Словесная перепалка обернулась убийством: незваный гость более 13 раз ударил ножом приморца, который скончался от полученных ран.

Жестокое убийство происходило на глазах 12-летней дочери, которую обвиняемый связал простынями и закрыл в другой комнате. Из квартиры мужчина ушел не с пустыми руками: взял с собой два мобильных телефона и другое имущество на общую сумму в более чем 35 тысяч рублей.

В полицию обратилась жена убитого врача, вскоре преступника задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направили в Артемовский городской суд для дальнейшего разбирательства.

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