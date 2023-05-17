Во Владивостоке водитель грузовика напал на автобусника из-за дорожного конфликта

Конфликт произошел утром в маршрутном автобусе. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Очередной конфликт с водителем общественного транспорта попал в социальные сети Владивостока. Но на этот раз виновником словесной перепалки стал отнюдь не автобусник, а рулевой грузового автомобиля, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Инцидент произошел утром в среду, 17 мая. Водитель вез пассажиров на автобусе, который следует по маршруту №30, а когда пересекал железнодорожный переезд на Спортивной, то забыл пропустить грузовой транспорт. Как рассказали очевидцы, это вызвало агрессию со стороны шофера грузовика, и он прижал общественный транспорт к обочине.

Дальше – словно кадры из бюджетного фильма. Мужчина заскочил в салон, начал громко ругаться, выбирая словцо покрепче, а в один момент даже накинулся на водителя автобуса, мол, тот его послал. Движения были настолько резкими, что вглубь транспорта отлетела кепка рулевого.

На помощь автобуснику пришли пассажиры – один из мужчин решил вмешаться в потасовку, хотя и рисковал получить кулаком. Люди выпроводили агрессивного «визитера». Все действие сняли на видео, которое и разлетелось по социальным сетям.

Последствия конфликта пока неизвестны. «Комсомолка» выясняет, в каком сейчас состоянии водитель.

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